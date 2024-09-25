Президент Словакии заявил, что войну РФ и Украины "пора завершать", но на основе Устава ООН

Президент Словакии Петер Пеллегрини в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что войну России и Украины "пора завершать", но подчеркнул, что это должен быть мир на основе Устава ООН.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Пеллегрини в начале речи подчеркнул, что именно наличие международного правопорядка является предохранителем от хаоса и войн.

Реклама:

Он напомнил, что вскоре наступит 1000-й день полномасштабной войны России против Украины, и что Россия своим вторжением нарушила базовые принципы международного права.

"Украина легитимно защищает свою страну и свой народ в соответствии с международным правом, включая Устав ООН. Ежедневно эта война продолжает забирать жизни, разрушать инфраструктуру и будущее украинцев. От нее нет ничего хорошего и российскому народу – они также умирают, и война пришла также к ним.

Эскалация нарастает. Пришло время искать пути к мирному, устойчивому и справедливому завершению этого конфликта на основе принципов международного права и Устава ООН", – заявил Петер Пеллегрини.

Перед тем Пеллегрини в общении со словацкими СМИ заявил о необходимости повысить бдительность из-за угрозы ядерного инцидента в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью американским СМИ заявил, что считает войну с Россией "ближе к концу", чем многие считают, а на выступлении в ГА ООН подчеркнул, что Украина никогда не примет соглашение о прекращении огня с Россией, навязанное ей извне.