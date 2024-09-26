WSJ: "План перемоги" Зеленського не вразив адміністрацію Байдена

Адміністрація президента США Джо Байдена занепокоєна тим, що план українського лідера Володимира Зеленського щодо перемоги у війні проти Росії не має всеосяжної стратегії та є не більше ніж перефразованим проханням про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на далекобійні удари.

Про це повідомило видання The Wall Street Journal із посиланням на заяви офіційних осіб США та неназваних посадовців, які знайомі з загальними обрисами плану, передає "Європейська правда".

Упродовж кількох місяців Зеленський називав цей план основою для перемоги над Росією, і в четвер він збирається проінформувати Байдена про його деталі під час зустрічі в Білому домі.

Але американські та європейські високопосадовці, обізнані про широкі начерки плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України.

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"Я не вражений, у ньому немає нічого нового", – сказав один з високопосадовців.

За лаштунками Генасамблеї ООН, за словами неназваних офіційних осіб США та Європи, Зеленський "висував максималістську пропозицію", сподіваючись отримати необхідні дозволи.

Але обриси українського плану збентежили помічників Байдена, кажуть американські посадовці, які останніми тижнями їздили до Києва і знайомилися з елементами плану.

Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки до закінчення терміну її повноважень залишилося всього чотири місяці.

Представник Держдепу США розповів, що план Зеленського загалом охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку.

Але американські та європейські посадовці заявили, що найбільш опрацьованою частиною плану є перший етап – запити, пов'язані зі зброєю, в той час, як інші ключові елементи містять менше конкретики.

Нагадаємо, Зеленський на зустрічі з двопартійною делегацією Конгресу США в Нью-Йорку говорив про ситуацію на фронті і елементи "плану перемоги".

Крім того, Зеленський заявив, що вважає війну з Росією "ближчою до кінця", ніж багато хто думає, і закликав союзників зміцнювати українську армію.

Нещодавно повідомлялося, що деякі західні посадовці намагалися знизити очікування від представлення "плану перемоги" президента Зеленського цього тижня у США, кажучи, що не бачать у ньому прориву.