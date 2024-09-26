У Британії розслідують кібератаку на громадські мережі Wi-Fi на найбільших залізничних станціях

Британські транспортні чиновники і поліція заявили в четвер, що розслідують "інцидент з кібербезпекою", який вразив громадські мережі Wi-Fi на найбільших залізничних станціях країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Пасажири, які намагалися увійти в мережу Wi-Fi на вокзалах Манчестера Пікаділлі, Бірмінгема Нью-стріт і 11 лондонських вокзалів у середу ввечері, побачили сторінку з написом "Ми любимо тебе, Європа", за яким слідувало антиісламське повідомлення з переліком серій терористичних атак.

Компанія Network Rail, яка управляє станціями, заявила, що Wi-Fi був вимкнений, а дані пасажирів не збиралися.

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"Британська транспортна поліція розслідує інцидент", – йдеться в заяві Network Rail.

Цей інцидент стався після більш руйнівної кібератаки на початку вересня на компанію Transport for London, яка керує столичними автобусами, метро і приміськими поїздами. TfL заявила, що в результаті атаки, яку розслідує Національне агентство з боротьби зі злочинністю, були викриті імена деяких клієнтів, контактні дані і, можливо, реквізити банківських рахунків.

Нагадаємо, у Міноборони Британії у новому розвідувальному огляді щодо російсько-української війни розповіли про кібердіяльність підрозділу 29155 російської військової розвідки.

У відомстві нагадали, що 5 вересня Національний центр кібербезпеки Великої Британії публічно заявив, що підрозділ 29155 російської військової розвідки несе відповідальність за низку кібероперацій у всьому світі з 2020 року.