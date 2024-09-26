В Британии расследуют кибератаку на общественные сети Wi-Fi на железнодорожных станциях

Британские транспортные чиновники и полиция заявили в четверг, что расследуют "инцидент с кибербезопасностью", который поразил общественные сети Wi-Fi на крупнейших железнодорожных станциях страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Пассажиры, которые пытались войти в сеть Wi-Fi на вокзалах Манчестера Пикадилли, Бирмингема Нью-стрит и 11 лондонских вокзалов в среду вечером, увидели страницу с надписью "Мы любим тебя, Европа", за которой следовало антиисламское сообщение с перечнем серий террористических атак.

Компания Network Rail, которая управляет станциями, заявила, что Wi-Fi был выключен, а данные пассажиров не собирались.

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"Британская транспортная полиция расследует инцидент", – идет речь в заявлении Network Rail.

Этот инцидент произошел после более разрушительной кибератаки в начале сентября на компанию Transport for London, которая управляет столичными автобусами, метро и пригородными поездами. TfL заявила, что в результате атаки, которую расследует Национальное агентство по борьбе с преступностью, были разоблачены имена некоторых клиентов, контактные данные и, возможно, реквизиты банковских счетов.

Напомним, в Минобороны Британии в новом разведывательном обзоре по российско-украинской войне рассказали о кибердеятельности подразделения 29155 российской военной разведки.

В ведомстве напомнили, что 5 сентября Национальный центр кибербезопасности Великобритании публично заявил, что подразделение 29155 российской военной разведки несет ответственность за ряд киберопераций во всем мире с 2020 года.