Байден заявив про викриття криптомережі, що допомагала Росії обходити санкції

Президент США Джо Байден оголосив про викриття Сполученими Штатами ще однієї мережі, що допомагала Росії обходити санкції та займалася відмиванням коштів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це згадано у заяві президента США від 26 вересня щодо підтримки України.

"З метою протидії обходу накладених на Росію санкцій та відмиванню коштів Міністерство юстиції, Міністерство фінансів та Секретна служба США сьогодні вжили заходів для припинення роботи глобальної криптомережі, у координації з нашими міжнародними партнерами", – оголосив Байден.

Він додав, що Штати продовжать підвищувати для Росії ціну за її війну проти України та позбавляти її ОПК доступу до ресурсів.

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Також у цій заяві Байден оголосив про майже 8 млрд доларів на зброю для України включно з Patriot і авіабомбами JSOW, та анонсував скликання наступної зустрічі Контактної групи з оборони України на рівні лідерів у жовтні.

Крім того, президент США повідомив, що наступного року США підтримають підготовку наступного року ще 18 українських пілотів F-16.