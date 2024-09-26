Байден заявил о разоблачении криптосети, помогавшей России обходить санкции

Президент США Джо Байден объявил о разоблачении Соединенными Штатами еще одной сети, которая помогала России обходить санкции и занималась отмыванием средств.

Как сообщает "Европейская правда", об этом упомянуто в заявлении президента США от 26 сентября по поддержке Украины.

"С целью противодействия обхода наложенных на Россию санкций и отмыванию средств Министерство юстиции, Министерство финансов и Секретная служба США сегодня приняли меры для прекращения работы глобальной криптосети, в координации с нашими международными партнерами", – объявил Байден.

Он добавил, что Штаты продолжат повышать для России цену за ее войну против Украины и лишать ее ОПК доступа к ресурсам.

Реклама:

Также в этом заявлении Байден объявил о почти 8 млрд долларов на оружие для Украины, включая Patriot и авиабомбы JSOW, и анонсировал созыв следующей встречи Контактной группы по обороне Украины на уровне лидеров в октябре.

Кроме того, президент США сообщил, что в следующем году США поддержат подготовку в следующем году еще 18 украинских пилотов F-16.