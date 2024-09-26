Байден у жовтні скликає у Німеччині "Рамштайн" на рівні лідерів

Президент США Джо Байден заявив, що у жовтні скличе у Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві Байдена з нагоди візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Оголошення Байдена стало частиною заяви про різке збільшення безпекової допомоги для України.

"Наступного місяця я скличу в Німеччині зустріч Контактної групи з питань оборони України на рівні лідерів, щоб скоординувати зусилля понад 50 країн, які підтримують Україну в її захисті від російської агресії", – заявив президент США.

Реклама:

Байден також оголосив про виділення на зброю для України у найближчі місяці майже 8 млрд доларів. Він також санкціонував надання Україні авіабомб великої дальності JSOW і додаткової батареї ЗРК Patriot та ракет до неї.

Крім того, він доручив розширити програму підготовки українських пілотів F-16.

"Цими діями я даю чіткий сигнал: Сполучені Штати нададуть Україні підтримку, необхідну їй для перемоги у цій війні", – заявив Байден.

Нагадаємо, Зеленський в рамках візиту до Сполучених Штатів відвідає Капітолій США в четвер.