Бундестаг збільшив військову допомогу Україні на 400 мільйонів євро

Німецький парламент погодив виділення додаткових 400 млн євро на військову підтримку України.

Про це повідомив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, пише "Європейська правда".

За його словами, у середу Бундестаг погодився збільшити фінансування військової підтримки України приблизно на 400 мільйонів євро.

"Це дозволить закупити додаткові засоби протиповітряної оборони, танки, безпілотники, боєприпаси та запчастини, що ефективно зміцнить українські Збройні сили в захисті своєї країни", – зазначив Гебештрайт.

Реклама:

У середині вересня стало відомо, що, незважаючи на складну бюджетну ситуацію, уряд Німеччини хоче надати додатково 400 мільйонів євро на військову допомогу для України цього року.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус висловив сподівання, що федеральний уряд виділить додаткові гроші на постачання зброї в Україну. Це кошти на додачу до 7,5 млрд євро, вже закладених в німецькому бюджеті для України на цей рік.

Влітку німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

Водночас в уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні.

Детальніше читайте у статті: Шольц рятує бюджет. Як та чому в Німеччині заговорили про перегляд військової допомоги Україні.