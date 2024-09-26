Бундестаг увеличил военную помощь Украине на 400 млн евро

Немецкий парламент согласовал выделение дополнительных 400 млн евро на военную поддержку Украины.

Об этом сообщил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, пишет "Европейская правда".

По его словам, в среду Бундестаг согласился увеличить финансирование военной поддержки Украины примерно на 400 миллионов евро.

"Это позволит закупить дополнительные средства противовоздушной обороны, танки, беспилотники, боеприпасы и запчасти, что эффективно укрепит украинские Вооруженные силы в защите своей страны", – отметил Гебештрайт.

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В середине сентября стало известно, что, несмотря на сложную бюджетную ситуацию, правительство Германии хочет предоставить дополнительно 400 миллионов евро на военную помощь для Украины в этом году.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус выразил надежду, что федеральное правительство выделит дополнительные деньги на поставки оружия в Украину. Это средства в дополнение к 7,5 млрд евро, уже заложенных в немецком бюджете для Украины на этот год.

Летом немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В то же время в правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине.

Подробнее читайте в статье: Шольц спасает бюджет. Как и почему в Германии заговорили о пересмотре военной помощи Украине.