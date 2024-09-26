Британія поставить Україні нову партію САУ AS90 у найближчі тижні

Британія передасть Силам оборони України чергову партію самохідних артилерійських установок AS90 найближчими тижнями.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони Британії, пише "Європейська правда".

Згідно з повідомленням, уряд Кіра Стармера раніше планував поставити українській армії 12 артилерійських гармат AS90 протягом 100 днів після вступу на посаду. Але тепер планує доставити 16 одиниць.

10 із них вже поставлено Україні, а ще шість будуть доставлені найближчими тижнями.

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"Артилерія відіграє життєво важливу роль у забезпеченні прикриття українських військ та знищенні ключових російських цілей", – сказано у повідомленні.

AS90 – це гнучка, високоточна сучасна артилерійська система, яка забезпечує броньований захист свого екіпажу, одночасно дозволяючи йому уражати цілі на великій відстані. Установка важить 45 тонн, озброєна гарматою калібру 155 мм

Раніше у Британії пройшли навчання на AS90 кілька груп українських артилеристів.

Навчання на AS90 відбувалися в спеціалізованому закладі під контролем Королівської школи артилерії.