У Польщі оголосили вироки українцю і білорусу, що шпигували для РФ за залізницею і аеропортом

Суд у Любліні оголосив вироки двом чоловікам, українцю та білорусу, за шпигунство на користь Росії.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружний суд Любліна 26 вересня оголосив вироки 23-річному українцю Максиму Л. та 30-річному білорусу Владиславу П. за участь в організованій групі, що на замовлення Росії шпигувала за критичною інфраструктурою – залізницею та стратегічним аеропортом Жешув-Ясьонка.

Суддя Мирослав Бжозовський заявив, що участь звинувачуваних у злочинному угрупованні не викликає жодних сумнівів і її керівником був деякий Андрєй, а метою був збір інформації про те, яка допомога та в яких кількостях прямує в Україну.

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Слідство встановило, що чоловіки діяли у межах групи з січня по березень 2023 року. Зокрема, вони встановили камери спостереження на ключових залізничних лініях, що прямують з Польщі в Україну. Також членам групи доручили спостереження за портами у Гдині, Гданську, залізничною станцією у Жешуві та найближчим до кордону з Україною аеропортом Жешув-Ясьонка.

За виконання завдань Максим, як вважають, отримав гонорари в еквіваленті 20,5 тисяч злотих, Владислав – близько 8 тисяч.

Українець отримав шість років позбавлення волі та штраф у розмірі 15 тисяч злотих за діяльність у злочинній групі, спрямованій проти Республіки Польща, шпигунство на користь РФ та зберігання канабісу.

Білорус отримав 2 роки і 10 місяців позбавлення волі та 10 тисяч злотих штрафу за двома першими звинуваченнями.

На додачу до основної суми штрафу, їм потрібно буде сплатити по 5 тисяч злотих у фонд підтримки постраждалих від злочинів.

Час перебування обох під вартою з березня 2023 року до цього часу врахують у відбуття терміну.

Раніше у Польщі встановили, що у рамках групи під кураторством "Андрєя" діяли загалом 16 громадян Украни, Білорусі та Росії, збираючи інформацію на території Польщі для ФСБ. Цих підозрюваних, включно з вищезазначеними Максимом і Владиславом, затримали в різних місцях у Польщі у період з 2 березня до 1 серпня 2023 року.

Серед іншого, куратор готував плани диверсії, щоб пустити під укіс потяг з допомогою для України, і пропонував за успішне виконання завдання 10 тисяч доларів.

Судові процеси над підозрюваними почалися з осені 2023 року. Більшість визнали провину, їхні вироки варіюються від близько року до 6 років позбавлення волі.

Навесні 2024 року затримали громадянина Польщі, підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.