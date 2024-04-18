Поляку, якого підозрюють у сприянні замаху на Зеленського, загрожує до 8 років ув’язнення

Польські правоохоронці у співпраці з українською прокуратурою та Службою безпеки затримали громадянина Польщі Павела К., підозрюваного в співпраці з російською розвідкою для планування замаху на Володимира Зеленського.

Як повідомляє "Європейська правда", про це 18 квітня сповістила Національна прокуратура Польщі.

Слідство встановило, що Павел К. вийшов на громадян Росії, які беруть безпосередню участь у війні в Україні, та за їхніми завданням збирав і передавав російській військовій розвідці інформацію про безпеку аеропорту Жешув-Ясьонка.

"Це мало, серед іншого, допомогти російським спецслужбам спланувати можливий замах на життя глави іноземної держави – президента України Володимира Зеленського", – кажуть у прокуратурі.

Чоловіка затримали напередодні, 17 квітня, на території Польщі. Йому оголосили звинувачення в повідомленні про готовність діяти в інтересах іноземної розвідки, за що передбачене максимальне покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

Окружний суд Варшави за клопотанням польської прокуратури 18 квітня обрав Павелу К. запобіжний захід у вигляді арешту.

"Важливо підкреслити дуже хорошу співпрацю Національної прокуратури та Агентства внутрішньої безпеки з польської сторони з генеральною прокуратурою України та Службою безпеки України. Скоординована діяльність польських та українських служб дозволила отримати докази також за межами Польщі",– підкреслює польська прокуратура.

Нагадаємо, в грудні суд Любліна визнав 14 громадян Росії, Білорусі та України винними в підготовці диверсій на користь Москви у складі шпигунського угруповання.