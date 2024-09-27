Соратник Шольца закликав збільшити допомогу Україні для її кращої переговорної позиції

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот закликає до збільшення європейської допомоги Україні у вигляді озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

За його словами, збільшення оборонної підтримки потрібне для забезпечення кращої переговорної позиції України.

"Особливо великі європейські країни повинні зробити значно більше у військовому плані, щоб Україна залишалася вільною і демократичною країною", – сказав Рот.

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"Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу позицію для можливих переговорів"., – додав він.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу стверджує: "Той, хто хоче якнайшвидше закінчити війну, повинен дати Україні те, чого вона потребує".

Оборона і дипломатія – це дві сторони однієї медалі, наголосив він.

"Росія буде готова до переговорів лише тоді, коли Путін буде переконаний, що перемога над Україною неможлива", – сказав Рот.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше також заявила про необхідність створення для України сильної позиції для ведення переговорів про мир.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України.