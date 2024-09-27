Гарріс на зустрічі з Зеленським розкритикувала пропозиції відмови України від своєї території

Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала пропозиції свого суперника на виборах у США Дональда Трампа щодо України.

Про це вона сказала на пресконференції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

Володимир Зеленський представив "план перемоги" президенту Джо Байдену і Камалі Гарріс в Білому домі. Гарріс заявила, що підтримує те, як Україна бачить завершення війни.

Стоячи поруч із Зеленським, Гарріс не назвала Трампа на ім'я, але сказала, що "в моїй країні є дехто, хто натомість хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території".

Реклама:

"Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте будемо відвертими, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції", – сказала вона.

Під час передвиборчих зустрічей цього тижня Трамп припустив, що Сполучені Штати були надто щедрими до України. Він звинуватив президента Джо Байдена в тому, що вони "годують Зеленського грошима і зброєю так, як жодна країна ніколи раніше не бачила"; назвав Зеленського "найбільшим продавцем на Землі"; і заявив, що Зеленський підтримує його опонентів-демократів.

Трамп не запропонував багато деталей щодо того, як він збирається закінчити війну. Натомість він неодноразово заявляв, що лідер Росії Владімір Путін ніколи б не вторгся в Україну, якби був президентом.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден перед зустріччю з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що Росія не переможе у війні з Україною.

Зеленський також зустрівся з двопартійною делегацією Сенату США та ознайомив їх із ключовими пунктами "плану перемоги".

Читайте також: Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США.