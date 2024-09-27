Соратник Шольца призвал увеличить помощь Украине для ее лучшей переговорной позиции

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага, член Социал-демократической партии Германии Михаэль Рот призывает к увеличению европейской помощи Украине в виде вооружений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

По его словам, увеличение оборонной поддержки необходимо для обеспечения лучшей переговорной позиции Украины.

"Особенно крупные европейские страны должны сделать значительно больше в военном плане, чтобы Украина оставалась свободной и демократической страной", – сказал Рот.

Реклама:

"Сейчас пришло время наконец мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для возможных переговоров", – добавил он.

Председатель комитета по иностранным делам Бундестага утверждает: "Тот, кто хочет как можно быстрее закончить войну, должен дать Украине то, в чем она нуждается".

Оборона и дипломатия – это две стороны одной медали, подчеркнул он.

"Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин будет убежден, что победа над Украиной невозможна", – сказал Рот.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее также заявила о необходимости создания для Украины сильной позиции для ведения переговоров о мире.

Вице-президент США Камала Харрис раскритиковала предложения своего соперника на выборах в США Дональда Трампа по Украине.