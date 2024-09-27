Зеленський пояснив, чому зустрівся з обома кандидатами у президенти США

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що вважав за необхідне зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може зайняти топпосаду, а Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у короткому спілкуванні зі ЗМІ поруч із Трампом перед початком зустрічі.

"Дуже важливо ділитися нашими планами про те, як можна посилити Україну. І, звісно, ми маємо вирішувати це зараз – тому що ми не знаємо, як вирішить американський народ, хто буде президентом. Але ми розуміємо, що до листопада Путіна ми не зупинимо", – пояснив Зеленський.

"Ми сподіваємося, що сила США буде непохитною, і ми розраховуємо на неї. Тож я вирішив зустрітися з обома кандидатами", – додав він.

Реклама:

Зі свого боку Дональд Трамп похвалив те, як Зеленський діяв під час спроби оголосити Трампу імпічмент, та заявив, що у них "чудові відносини". Він одразу сказав те ж саме про свої відносини з правителем Росії і знову висловив впевненість, що зможе швидко зупинити війну.

Нагадаємо, зустріч Зеленського і Трампа в Нью-Йорку у Trump Tower відбувається за день після різкого загострення, коли трампісти звинуватили українського президента у "втручанні у вибори" та допомозі Байдену через критику "мирного плану" Трампа, а спікер Палати представників Майк Джонсон відмовився від зустрічі з ним. Спершу після того вважали, що зустріч Трампа і Зеленського вже не відбудеться, але в останній момент Трамп погодився на неї.

Читайте також: Зеленський в американському пеклі: чому візит до США приніс стільки проблем і як їх вирішувати.