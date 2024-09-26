Спікер Палати представників Джонсон не зустрінеться із Зеленським "через зайнятість"

Президент Володимир Зеленський та спікер Палати представників США Майк Джонсон не зустрінуться, адже республіканець не зміг запланувати зустріч "через зайнятість".

Про це повідомила кореспондентка "Голосу Америки", передає "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами спікер заявив, що не зміг запланувати зустріч з Зеленським у четвер, 26 вересня, коли той приїде до Вашингтона, через свою зайнятість.

"Я навіть не думаю, що буду у місті завтра (26 вересня, – ред.)", – сказав він.

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Також республіканець зауважив, що якби зустріч все ж відбулася, то він обговорив би із Зеленським ситуацію, пов'язану з послом України Оксаною Маркаровою.

Джонсон висловив занепокоєння, назвавши нещодавні події "жахливими", а також додав, що вони напружують відносини між двома країнами у важкий для України час.

Як відомо, напередодні Джонсон оприлюднив лист на адресу президента Зеленського з ультимативними вимогами на адресу України.

Мотивом своєї ультимативної вимоги Джонсона назвав подію під час візиту президента України до США – відвідини ним виробництва снарядів у Пенсильванії.

Він заявив, що посол Маркарова організувала захід, на якому "не було жодного республіканця".

Тому Джонсон заявив, що"республіканці втратили довіру до здатності посла Маркарової чесно і ефективно виконувати дипломатичні функції в США", і повторив вимогу до Зеленського про те, що посол України "повинна бути негайно звільнена з посади".

Варто зауважити, що відразу після початку візиту Володимира Зеленського до США відносини з керівництвом республіканської партії різко похолоднішали. Трамп відмовився від зустрічі з Зеленським, а спікер Джонсон натякнув на можливий зрив зустрічей у Конгресі.