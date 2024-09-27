Зеленский объяснил, почему встретился с обоими кандидатами в президенты США

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что считал необходимым встретиться с обоими кандидатами в президенты США, поскольку любой из них может занять топ-должность, а Украина рассчитывает на поддержку и после выборов и должна планировать это сотрудничество уже сейчас.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в коротком общении со СМИ рядом с Трампом перед началом встречи.

"Очень важно делиться нашими планами о том, как можно усилить Украину. И, конечно, мы должны решать это сейчас – потому что мы не знаем, как решит американский народ, кто будет президентом. Но мы понимаем, что до ноября Путина мы не остановим", – пояснил Зеленский.

"Мы надеемся, что сила США будет непоколебимой, и мы рассчитываем на нее. Поэтому я решил встретиться с обоими кандидатами", – добавил он.

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Со своей стороны Дональд Трамп похвалил то, как Зеленский действовал во время попытки объявить Трампу импичмент, и заявил, что у них "прекрасные отношения". Он сразу сказал то же самое о своих отношениях с правителем России и снова выразил уверенность, что сможет быстро остановить войну.

Напомним, встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке в Trump Tower происходит через день после резкого обострения, когда трамписты обвинили украинского президента во "вмешательстве в выборы" и помощи Байдену из-за критики "мирного плана" Трампа, а спикер Палаты представителей Майк Джонсон отказался от встречи с ним. Сначала после этого считали, что встреча Трампа и Зеленского уже не состоится, но в последний момент Трамп согласился на нее.

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