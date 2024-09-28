Глава МЗС Литви: Україна має вільно використовувати надану їй зброю

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Україна повинна мати можливість вільно використовувати надану їй зброю.

Про це литовський міністр сказав в інтерв’ю Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Ландсбергіс додав, що сподівається, що Київ зможе бити далі вглиб Росії зі зброєю, про передачу якої оголосили США.

"Я читаю заяву президента Байдена і бачу, що постачається новий тип ракет, які мають більшу дальність польоту, ніж попередні. Я сподіваюся, що…їм (українцям – Ред.) буде дозволено використовувати ці ракети і бити далі", – зазначив очільник МЗС Литви.

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За його словами, озброєння не буде надзвичайно ефективним, якщо Києву не дозволять використовувати його повною мірою.

"Стратегічна мета, яка ставить Україну в якомога сильнішу позицію, вимагає дозволити їй вільно використовувати зброю", – сказав Ландсбергіс.

Глава МЗС Британії Девід Леммі раніше заявив, що рішення щодо зняття обмежень для України на застосування західної далекобійної зброї по військових цілях на території Росії може бути прийняте до початку зими.

За інформацією The Times, США та Британія нібито готуються надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow для ударів по російській території, але таке оголошення не буде публічним, аби зберегти елемент несподіванки для Росії.

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