Глава МИД Литвы: Украина должна свободно использовать предоставленное ей оружие

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Украина должна иметь возможность свободно использовать предоставленное ей оружие.

Об этом литовский министр сказал в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда".

Ландсбергис добавил, что надеется, что Киев сможет бить дальше вглубь России с оружием, о передаче которого объявили США.

"Я читаю заявление президента Байдена и вижу, что поставляется новый тип ракет, которые имеют большую дальность полета, чем предыдущие. Я надеюсь, что...им (украинцам – Ред.) будет разрешено использовать эти ракеты и бить дальше", – отметил глава МИД Литвы.

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По его словам, вооружение не будет чрезвычайно эффективным, если Киеву не позволят использовать его в полной мере.

"Стратегическая цель, которая ставит Украину в как можно более сильную позицию, требует позволить ей свободно использовать оружие", – сказал Ландсбергис.

Глава МИД Британии Дэвид Лэмми ранее заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России может быть принято до начала зимы.

По информации The Times, США и Великобритания якобы готовятся предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow для ударов по российской территории, но такое объявление не будет публичным, чтобы сохранить элемент неожиданности для России.

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