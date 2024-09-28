У Кишиневі облили фарбою ще дві будівлі державних установ

У Молдові в ніч на 28 вересня дві будівлі державних установ зазнали вандалізму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Згідно із заявою Генерального інспекторату поліції Молдови, йдеться про будівлі громадської компанії Teleradio Moldova і Вищої судової палати.

"Поліція вже визначила коло підозрюваних і проводить усі необхідні правові дії", – зазначили правоохоронці.

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У поліції додали, що кількість людей, яких у Росії вчили організовувати протести і дестабілізувати ситуацію, значно більша, ніж вважалося раніше.

Напередодні у Кишиневі зазнали вандалізму будівлі уряду і Міністерства праці - затримали двох осіб, які отримали інструкції в Москві.

Нагадаємо, 20 жовтня у Молдові відбудуться вибори президента та референдум щодо вступу в ЄС. Читайте детально про те, як на тлі цих подій Росія пустила військовий бюджет на зміну влади у Молдові.

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