В Молдове в ночь на 28 сентября два здания государственных учреждений подверглись вандализму.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Согласно заявлению Генерального инспектората полиции Молдовы, речь идет о зданиях общественной компании Teleradio Moldova и Высшей судебной палаты.

"Полиция уже определила круг подозреваемых и проводит все необходимые правовые действия", – отметили правоохранители.

Реклама:

В полиции добавили, что количество людей, которых в России учили организовывать протесты и дестабилизировать ситуацию, значительно больше, чем считалось ранее.

Накануне в Кишиневе подверглись вандализму здания правительства и Министерства труда – задержали двух человек, которые получили инструкции в Москве.

Напомним, 20 октября в Молдове состоятся выборы президента и референдум по вступлению в ЕС. Читайте подробно о том, как на фоне этих событий Россия пустила военный бюджет на смену власти в Молдове.

Смотрите блог "ЕвроПравды": Атака на Молдову: как РФ готовит смену власти в Кишиневе.