В Кишиневе облили краской еще два здания государственных учреждений
Новости — Суббота, 28 сентября 2024, 12:31 —
В Молдове в ночь на 28 сентября два здания государственных учреждений подверглись вандализму.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.
Согласно заявлению Генерального инспектората полиции Молдовы, речь идет о зданиях общественной компании Teleradio Moldova и Высшей судебной палаты.
"Полиция уже определила круг подозреваемых и проводит все необходимые правовые действия", – отметили правоохранители.
В полиции добавили, что количество людей, которых в России учили организовывать протесты и дестабилизировать ситуацию, значительно больше, чем считалось ранее.
Накануне в Кишиневе подверглись вандализму здания правительства и Министерства труда – задержали двух человек, которые получили инструкции в Москве.
Напомним, 20 октября в Молдове состоятся выборы президента и референдум по вступлению в ЕС. Читайте подробно о том, как на фоне этих событий Россия пустила военный бюджет на смену власти в Молдове.
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