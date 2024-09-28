ЄС рекомендує авіакомпаніям на місяць уникати польотів через Ізраїль та Ліван

Агентство з авіаційної безпеки Європейського Союзу (EASA) в суботу, 28 вересня, порекомендувало авіакомпаніям уникати повітряного простору над Ліваном та Ізраїлем протягом наступного місяця з огляду на ескалацію в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні EASA.

Агентство ЄС спільно з Єврокомісією попередило про "загальну інтенсифікацію повітряних ударів і погіршення ситуації з безпекою", які впливають на безпеку повітряного простору над Ізраїлем і Ліваном.

"У зв'язку з цим Європейська комісія та EASA вирішили випустити інформаційні повідомлення про зони конфліктів (CZIB) з рекомендацією не здійснювати польоти в повітряному просторі Лівану та Ізраїлю на всіх рівнях польотів", – зазначило Агентство.

Реклама:

Там уточнили, що рекомендація діє до 31 жовтня 2024 року, але в разі зміни ситуації може бути переглянута.

В останні тижні Ізраїль та проіранське угруповання "Хезболла", яке фактично контролює південь Лівану, обмінюються ракетними ударами, що посилило побоювання сплеску повномасштабної війни на Близькому Сході.

Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті. Пізніше ізраїльська сторона підтвердила ліквідацію лідера "Хезболли" Хасана Насралли.

Після ударів Ізраїлю Байден доручив Пентагону "оцінити і, за необхідності, скоригувати позицію сил США" на Близькому Сході.