США "скорегують" позиції сил на Близькому Сході після ударів Ізраїлю по штабу "Хезболли"
Президент Джо Байден доручив Пентагону "оцінити і, за необхідності, скоригувати позицію сил США" на Близькому Сході після ударів Ізраїлю по штабу "Хезболли" в ліванському Бейруті.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Як зазначили у Білому домі, Байден ухвалив відповідне рішення "для посилення стримування, забезпечення захисту сил і підтримки всього спектру цілей США".
"Він також доручив своїй команді забезпечити, щоб посольства США в регіоні вжили всіх необхідних захисних заходів", – заявили у Білому домі.
Також зазначено, що Байдену в п'ятницю "кілька разів" доповіли про ситуацію на Близькому Сході, віцепрезидентка Камала Гарріс також була проінформована.
Армія оборони Ізраїлю напередодні заявила, що завдала удару по головному штабу і складах "Хезболли" в столиці Лівану Бейруті.
За словами глави Пентагону Ллойда Остіна, США не були заздалегідь попереджені про наміри Ізраїлю завдати удару.