Джонсон під час COVID-пандемії доручив спланувати рейд на завод вакцин у Нідерландах

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон стверджує, що в березні 2021 року доручив військовому керівництву спланувати рейд на завод у Нідерландах, де виготовлялись вакцини проти коронавірусу.

Про це він написав у новій книзі мемуарів Unleashed ("Позбавлений пут"), фрагмент яких опублікував таблоїд Daily Mail, повідомляє "Європейська правда".

Джонсон каже, що між Британією та ЄС на початку 2021 року тривала суперечка стосовно п’яти мільйонів доз вакцини AstraZeneca. Її розробила британська сторона, але виробництво частково відбувалось у Нідерландах.

Обидві сторони мали контракти з AstraZeneca на постачання вакцин, але ЄС намагався притримати готові вакцини на заводі в нідерландському Лейдені для власного використання в майбутньому.

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Джонсон пише, що два місяці вів "марні" переговори про отримання вакцин з Брюсселем. Зрештою, тодішній британський прем’єр звернувся до військового керівництва.

На той момент заступник начальника штабу оборони Великої Британії генерал-лейтенант Даг Чалмерс, за словами Джонсона, описав йому можливий варіант – рейд з використанням невеликих човнів для перетину Ла-Маншу, які б потім потрапили голландськими каналами до місця призначення.

Водночас, як визнає Джонсон, Чалмерс сказав йому, що рейд не вдасться здійснити непоміченим і "якщо нас виявлять, нам доведеться пояснювати, чому ми фактично вторгаємося в країну давнього союзника НАТО".

"Я таємно погоджувався з тим, про що вони всі думали, але не хотів говорити вголос: що все це було божевіллям", – пише експрем’єр Британії у мемуарах.

Нагадаємо, сам Борис Джонсон був змушений піти у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії у липні 2022 року через скандал із "ковідними" вечірками, які проводив у своїй резиденції на Даунінг-стрит усупереч обмеженням, схваленим його урядом.

Після відставки проти Джонсона, який зберіг посаду члена Палати громад, продовжили розслідування, на тлі якого він склав і свій депутатський мандат.