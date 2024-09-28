Джонсон во время COVID-пандемии поручил спланировать рейд на завод вакцин в Нидерландах

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон утверждает, что в марте 2021 года поручил военному руководству спланировать рейд на завод в Нидерландах, где изготавливались вакцины против коронавируса.

Об этом он написал в новой книге мемуаров Unleashed ("Избавленный от пут"), фрагмент которых опубликовал таблоид Daily Mail, сообщает "Европейская правда".

Джонсон говорит, что между Британией и ЕС в начале 2021 года продолжался спор относительно пяти миллионов доз вакцины AstraZeneca. Ее разработала британская сторона, но производство частично происходило в Нидерландах.

Обе стороны имели контракты с AstraZeneca на поставку вакцин, но ЕС пытался придержать готовые вакцины на заводе в нидерландском Лейдене для собственного использования в будущем.

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Джонсон пишет, что два месяца вел "бесполезные" переговоры о получении вакцин с Брюсселем. В конце концов, тогдашний британский премьер обратился к военному руководству.

На тот момент заместитель начальника штаба обороны Великобритании генерал-лейтенант Даг Чалмерс, по словам Джонсона, описал ему возможный вариант – рейд с использованием небольших лодок для пересечения Ла-Манша, которые бы потом попали по голландским каналам к месту назначения.

В то же время, как признает Джонсон, Чалмерс сказал ему, что рейд не удастся осуществить незамеченным и "если нас обнаружат, нам придется объяснять, почему мы фактически вторгаемся в страну давнего союзника НАТО".

"Я тайно соглашался с тем, о чем они все думали, но не хотел говорить вслух: что все это было безумием", – пишет экс-премьер Британии в мемуарах.

Напомним, сам Борис Джонсон был вынужден уйти в отставку с поста премьер-министра Великобритании в июле 2022 года из-за скандала с "ковидными" вечеринками, которые проводил в своей резиденции на Даунинг-стрит вопреки ограничениям, одобренным его правительством.

После отставки против Джонсона, который сохранил должность члена Палаты общин, продолжили расследование, на фоне которого он сложил и свой депутатский мандат.