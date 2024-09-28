У Нідерландах лідер ультраправих накинувся на прем’єра через слова про "боса"

Лідер ультраправої Партії свободи (PVV) в Нідерландах Герт Вілдерс розкритикував заяву позапартійного прем’єр-міністра Діка Схоофа про те, що саме він визначає роботу уряду, а не партії коаліції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В інтерв’ю порталу AD, опублікованому в суботу вранці, Схооф на "трохи дитяче запитання" про те, хто нині є головним у владі, наголосив, що саме він як прем’єр-міністр несе найбільше відповідальності.

"Як прем'єр-міністр ви – бос… Ви – прем'єр-міністр. Тому ви вирішуєте, що робити кабінету міністрів, і ніхто інший", – сказав Схооф.

Реклама:

Він додатково відкинув припущення журналіста, що більше влади має Вілдерс як лідер партії – переможця парламентських виборців: "Цей прем'єр-міністр стоїть перед своїм урядом, приймає власні рішення разом з урядом. І цей прем'єр-міністр досить стоїчно проводить свій власний курс".

На це лідер нідерландських ультраправих Вілдерс заявив у X (Twitter), що Схооф "абсолютно не бос", а ним є нижня палата парламенту – Палата представників, де його партія має більшість.

Як відомо, Вілдерс прагнув отримати посаду прем'єр-міністра Нідерландів після перемоги на дострокових виборах у листопаді 2023 року. Та він був змушений відмовитися від цієї ідеї, коли інші партії відмовились входити до коаліції з ним.

У результаті Партія свободи з трьома іншими силами домовились сформувати уряд на чолі з позапартійним прем’єр-міністром Діком Схоофом, причому партійні лідери відмовились від посад в уряді й перейшли до парламенту.

Вважається, що Вілдерс має вплив на міністрів, призначених за квотою Партії свободи, тоді як прем’єр Схооф прагне діяти більш незалежно від чотирипартійної коаліції.

Детальніше про новий уряд – у статті З ультраправими, але не проти України: чому "уряд Вілдерса" не зробить Нідерланди проросійськими.