В Нидерландах лидер ультраправых набросился на премьера из-за слов о "боссе"

Лидер ультраправой Партии свободы (PVV) в Нидерландах Герт Вилдерс раскритиковал заявление беспартийного премьер-министра Дика Схоофа о том, что именно он определяет работу правительства, а не партии коалиции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В интервью порталу AD, опубликованном в субботу утром, Схооф на "немного детский вопрос" о том, кто сейчас является главным во власти, отметил, что именно он как премьер-министр несет больше всего ответственности.

"Как премьер-министр вы – босс... Вы – премьер-министр. Поэтому вы решаете, что делать кабинету министров, и никто другой", – сказал Схооф.

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Он дополнительно отверг предположение журналиста, что больше власти имеет Вилдерс как лидер партии – победителя парламентских выборов: "Этот премьер-министр стоит перед своим правительством, принимает собственные решения вместе с правительством. И этот премьер-министр достаточно стоически проводит свой собственный курс".

На это лидер нидерландских ультраправых Вилдерс заявил в X (Twitter), что Схооф "абсолютно не босс", а им является нижняя палата парламента – Палата представителей, где его партия имеет большинство.

Как известно, Вилдерс стремился получить должность премьер-министра Нидерландов после победы на досрочных выборах в ноябре 2023 года. Но он был вынужден отказаться от этой идеи, когда другие партии отказались входить в коалицию с ним.

В результате Партия свободы с тремя другими силами договорились сформировать правительство во главе с беспартийным премьер-министром Диком Схоофом, причем партийные лидеры отказались от должностей в правительстве и перешли в парламент.

Считается, что Вилдерс имеет влияние на министров, назначенных по квоте Партии свободы, тогда как премьер Схооф стремится действовать более независимо от четырехпартийной коалиции.

Подробнее о новом правительстве – в статье С ультраправыми, но не против Украины: почему "правительство Вилдерса" не сделает Нидерланды пророссийскими.