Чого очікувати Україні, якщо президенткою США оберуть Камалу Гарріс

Якою є позиція Камали Гарріс у питанні подальшої підтримки України? В інтерв'ю CNN 30 серпня Гарріс підтвердила свою непохитну підтримку глобальної демократії та безпеки, зокрема й українського опору.

Прихильність Гарріс до підтримки України не є чимось новим – під час перебування на посаді віцепрезидентки вона відіграла вирішальну роль у підтримці та реалізації політики адміністрації Байдена щодо України.

Про те, яких саме змін у порівнянні з курсом Джо Байдена можна очікувати у разі перемоги Гарріс на президентських виборах, читайте в колонці старшого кампейнера Razom We Stand (Вашингтон, США) Іллі Заславського Як перемога Камали Гарріс може змінити підтримку Сполученими Штатами України. Далі – стислий її виклад.

Автор колонки зазначає, що Камала Гарріс продовжуватиме рішуче підтримувати Україну, орієнтуючись при цьому на складнощі міжнародних відносин і внутрішньополітичний тиск.

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"Для неї війна в Україні є ключовою сферою, де вона може продемонструвати свої повноваження, і це велика політична можливість для її адміністрації, оскільки дві третини американців вболівають за перемогу України", – пише Ілля Заславський.

За його словами, радника Камали Гарріс з національної безпеки Філіпа Гордона також хвалять за глибокі знання та залученість у регіональні питання.

Його вплив на Гарріс, як зазначає старший кампейнер Razom We Stand, є значним. І саме його прагматичний інтернаціоналізм, ймовірно, і визначатиме підхід її адміністрації до війни Росії проти України.

"Гарріс, відома своїм прагматичним підходом, ймовірно, продовжить обережну стратегію Байдена на початковому етапі, але, ймовірно, з більшим і поступово зростаючим акцентом на досягненні конкретних результатів і тактичному розширенні можливостей і варіантів для Києва.

Наслідками цього може стати поступове збільшення спектра озброєнь, що постачаються в Україну, і більш агресивні заходи, спрямовані на відсікання економічних каналів постачання Росії, таких як експорт вуглеводнів через тіньовий нафтовий і СПГ-танкерний флот та інші механізми обходу санкцій", – вважає автор колонки.

Як заявила сама Камала Гарріс під час свого виступу на Національному з'їзді Демократичної партії: "Ми підтримуємо Україну не з милосердя, а тому, що народ України та його майбутнє відповідають нашим стратегічним інтересам".

Старший кампейнер Razom We Stand припускає, що потенційне президентство Гарріс може ознаменувати нову главу в американсько-українських відносинах.

Докладніше – в колонці Іллі Заславського Як перемога Камали Гарріс може змінити підтримку Сполученими Штатами України.