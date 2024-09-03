Чего ожидать Украине, если президентом США изберут Камалу Харрис

Какова позиция Камалы Харрис в вопросе дальнейшей поддержки Украины? В интервью CNN 30 августа она подтвердила свою непоколебимую поддержку глобальной демократии и безопасности, в том числе и украинского сопротивления.

Приверженность Харрис к поддержке Украины не является чем-то новым – во время пребывания в должности вице-президента она сыграла решающую роль в поддержке и реализации политики администрации Байдена в отношении Украины.

О том, каких именно изменений по сравнению с курсом Джо Байдена можно ожидать в случае победы Харрис на президентских выборах, читайте в колонке старшего кампейнера Razom We Stand (Вашингтон, США) Ильи Заславского Как победа Камалы Харрис может изменить поддержку Соединенными Штатами Украины. Далее – краткое ее изложение.

Автор колонки отмечает, что Камала Харрис будет продолжать решительно поддерживать Украину, ориентируясь при этом на сложности международных отношений и внутриполитическое давление.

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"Для нее война в Украине является ключевой сферой, где она может продемонстрировать свои полномочия, и это большая политическая возможность для ее администрации, поскольку две трети американцев болеют за победу Украины", – пишет Илья Заславский.

По его словам, советника Камалы Харрис по национальной безопасности Филиппа Гордона также хвалят за глубокие знания и вовлеченность в региональные вопросы.

Его влияние на Харрис, как отмечает старший кампейнер Razom We Stand, является значительным. И именно его прагматический интернационализм, вероятно, и будет определять подход ее администрации к войне России против Украины.

"Харрис, известная своим прагматичным подходом, вероятно, продолжит осторожную стратегию Байдена на начальном этапе, но, вероятно, с большим и постепенно растущим акцентом на достижении конкретных результатов и тактическом расширении возможностей и вариантов для Киева.

Последствиями этого может стать постепенное увеличение спектра вооружений, поставляемых в Украину, и более агрессивные меры, направленные на отсечение экономических каналов поставок России, таких как экспорт углеводородов через теневой нефтяной и СПГ-танкерный флот и другие механизмы обхода санкций", – считает автор колонки.

Как заявила сама Камала Харрис во время своего выступления на Национальном съезде Демократической партии: "Мы поддерживаем Украину не из милосердия, а потому, что народ Украины и его будущее соответствуют нашим стратегическим интересам".

Старший кампейнер Razom We Stand предполагает, что потенциальное президентство Харрис может ознаменовать новую главу в американо-украинских отношениях.

Подробнее – в колонке Ильи Заславского Как победа Камалы Харрис может изменить поддержку Соединенными Штатами Украины.