Як Україна стирає "червоні лінії" в головах європейських політиків і військових

Події останніх двох місяців принципово змінили позицію західних лідерів думок та переконали їх, по-перше, у тому, що удари по російському тилу є нагальною військовою необхідністю, і Україна повинна отримати на це дозвіл. А по-друге, можна стверджувати, що публічний аргумент Білого дому, німецького канцлера Шольца тощо про нібито "загрозу ескалації" вже перестав працювати.

Це наочно проілюструвала міжнародна безпекова конференція GLOBSEC, за якою спостерігала "Європейська правда". За три дні дискусії у Празі від західних політиків, експертів та лідерів думок жодного разу не пролунало підтримки або виправдання наявних обмежень для ЗСУ, натомість її критика була одностайною.

Настільки чіткий консенсус серед західних лідерів думок робить зміну політики партнерів практично неуникною – але лишається питання про те, коли це станеться? Докладніше – в статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка (Прага-Київ) Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля. Далі – стислий її виклад.

"Чи вірите ви, що Україна здатна перемогти Росію під час цієї війни"? Таке запитання організатори конференції GLOBSEC поставили експертам та посадовцям, що прийшли на панельну дискусію військових генералів, чинних і відставних, щодо перебігу та перспектив російсько-української війни.

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Опитування було анонімним.

Виявилося, що понад дві третини, вірять у здатність ЗСУ досягти перемоги. Хотілося б мати більше, але як для західної спільноти безпекових експертів, це – достатньо велика частка.

У дискусіях, які точилися у Празі, політики та військові були одностайні у тому, що є одна зміна, якої досягти дуже просто – і вона здатна дати відчутний результат.

Достатньо скасувати штучні обмеження на застосування ЗСУ західної зброї.

При цьому, на конференції GLOBSEC жоден з доброї сотні панелістів не взявся не те що заперечити тезу про якнайшвидше скасування обмежень на далекобійні удари – не було навіть натяків, що "необхідно зважити ризики", або чогось подібного.

Така зміна позиції західних експертів, політиків і військових відбулася, у тому числі, завдяки операції ЗСУ на Курщині!

"Треба зняти всі обмеження для ЗСУ на полі бою, бо вони абсолютно безглузді... Курська операція доводить, що в цьому нема сенсу!" – пояснив зокрема президент Фінляндії Александр Стубб.

І дійсно, посилання на розвиток подій на Курщині було одним з основних на конференції у Празі.

А до операції на Курщині однією з точок зламу для розуміння західними партнерами нагальності цієї потреби став обстріл "Охматдиту".

Загалом відчувалося, що аргументи, які протягом останніх двох місяців після російської ракетної атаки на "Охматдит" лунають від українських посадовців, включно з президентом Зеленським, досягли адресатів.

"Подивіться, українці напали на російську територію. І що сталося? А нічого не сталося!" – у захваті коментував це глава генштабу збройних сил Чехії Карел Ржека.

Інша зміна, яка привертала до себе увагу у Празі – це те, що від європейських політиків дедалі частіше чути згадку про перемогу України. Українська перемога стає частиною програмних виступів урядовців.

Утім, лишається питання: чому ж зі стиранням цих червоних ліній не погоджується чинна адміністрація США (а також її близькі партнери, як-от уряд Британії та відомство федерального канцлера Німеччини)?

Відповіді на це питання немає.

Але в цілому динаміка є позитивною для України – безперечно. Зустріч у Празі дуже наочно це показала.

Докладніше – в матеріалі Сергія Сидоренка (Прага – Київ) Право на удари вглиб Росії: як змінюється думка Заходу щодо червоних ліній Кремля.