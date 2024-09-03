Как Украина стирает "красные линии" в головах европейских политиков и военных

События последних двух месяцев принципиально изменили позицию западных лидеров мнений и убедили их, во-первых, в том, что удары по российскому тылу являются насущной военной необходимостью, и Украина должна получить на это разрешение. А во-вторых, можно утверждать, что публичный аргумент Белого дома, немецкого канцлера Шольца и т.д. о якобы "угрозе эскалации" уже перестал работать.

Это наглядно проиллюстрировала международная конференция по безопасности GLOBSEC, за которой наблюдала "Европейская правда". За три дня дискуссии в Праге от западных политиков, экспертов и лидеров мнений ни разу не прозвучало поддержки или оправдания имеющихся ограничений для ВСУ, зато ее критика была единодушной.

Столь четкий консенсус среди западных лидеров мнений делает изменение политики партнеров практически неизбежным – но остается вопрос о том, когда это произойдет? Подробнее – в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко (Прага-Киев) Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада о красных линиях Кремля. Далее – краткое его изложение.

"Верите ли вы, что Украина способна победить Россию во время этой войны"? Такой вопрос организаторы конференции GLOBSEC задали экспертам и чиновникам, пришедшим на панельную дискуссию военных генералов, действующих и отставных, о ходе и перспективах российско-украинской войны.

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Опрос был анонимным.

Оказалось, что более двух третей, верят в способность ВСУ достичь победы. Хотелось бы иметь больше, но как для западного сообщества экспертов по безопасности, это – достаточно большая доля.

В дискуссиях, которые велись в Праге, политики и военные были единодушны в том, что есть одно изменение, которого достичь очень просто – и оно способно дать ощутимый результат.

Достаточно отменить искусственные ограничения на применение ВСУ западного оружия.

При этом, на конференции GLOBSEC ни один из доброй сотни панелистов не взялся не то что оспорить тезис о скорейшей отмене ограничений на дальнобойные удары – не было даже намеков, что "необходимо взвесить риски", или чего-то подобного.

Такое изменение позиции западных экспертов, политиков и военных произошло, в том числе, благодаря операции ВСУ на Курщине!

"Надо снять все ограничения для ВСУ на поле боя, потому что они абсолютно бессмысленны... Курская операция доказывает, что в этом нет смысла!" – пояснил в частности президент Финляндии Александр Стубб.

И действительно, ссылка на развитие событий на Курщине была одной из основных на конференции в Праге.

А до операции на Курщине одной из точек перелома для понимания западными партнерами неотложности этой необходимости стал обстрел "Охматдета".

В целом чувствовалось, что аргументы, которые в течение последних двух месяцев после российской ракетной атаки на "Охматдет" звучат от украинских чиновников, включая президента Зеленского, достигли адресатов.

"Посмотрите, украинцы напали на российскую территорию. И что произошло? А ничего не произошло!" – в восторге комментировал это глава генштаба вооруженных сил Чехии Карел Ржека.

Другое изменение, которое привлекало к себе внимание в Праге – это то, что от европейских политиков все чаще слышно упоминание о победе Украины. Украинская победа становится частью программных выступлений чиновников.

Впрочем, остается вопрос: почему же со стиранием этих красных линий не соглашается действующая администрация США (а также ее близкие партнеры, такие как правительство Британии и ведомство федерального канцлера Германии)?

Ответа на этот вопрос нет.

Но в целом динамика является положительной для Украины. Встреча в Праге очень наглядно это показала.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко (Прага – Киев) Право на удары вглубь России: как меняется мнение Запада о красных линиях Кремля.