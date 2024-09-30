ЗМІ: ЄС готує режим санкцій щодо гібридних загроз з боку Росії

Європейський Союз вирішив запровадити тематичний режим санкцій, який буде присвячений гібридним загрозам з боку Росії.

Про це у X (Twitter) написав редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

За даними журналіста, посли ЄС 2 жовтня узгодять новий тематичний режим санкцій, орієнтований на російські гібридні загрози. Він буде формалізований наступного тижня.

"Поки що немає імен, але вони будуть додані в майбутньому", – поділився журналіст.

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Також він повідомив, що спочатку хотіли запровадити загальний режим санкцій, але в результаті погодилися, що він буде зосереджений на російських загрозах.

Як відомо, ЄС запровадив проти Росії велику кількість санкцій у відповідь на її вторгнення в Україну. Ці санкції охоплюють різні сфери та спрямовані на те, щоб чинити економічний тиск на Росію та змусити її припинити воєнні дії.

Санкції охоплюють фінансовий, енергетичний, торгівельний, транспортний, візовий та персональний напрямки.

24 червня Рада ЄС ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, які вперше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну передбачають санкції проти російського газу.

Як повідомлялось, Німеччина гальмувала пакет санкцій через розширення заходів, які змусили б компанії ЄС гарантувати, що їхні клієнти не зможуть потім продавати санкційні товари до РФ.

Крім того, за даними ЗМІ, уряд Угорщини погодився на 14-й пакет санкцій ЄС, який передбачає обмеження постачання російського скрапленого газу в обмін на те, що жодні поточні чи майбутні заходи не загрожуватимуть реалізації проєкту атомної електростанції "Пакш ІІ".