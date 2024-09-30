СМИ: ЕС готовит режим санкций против гибридных угроз со стороны России

Европейский Союз решил ввести тематический режим санкций, который будет посвящен гибридным угрозам со стороны России.

Об этом в X (Twitter) написал редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

По данным Джозвяка, послы ЕС 2 октября согласуют новый тематический режим санкций, ориентированный на российские гибридные угрозы. Он будет формализован на следующей неделе.

"Пока что нет имен, но они будут добавлены в будущем", – поделился журналист.

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Также он сообщил, что сначала хотели ввести общий режим санкций, но в результате согласились, что он будет сосредоточен на российских угрозах.

Как известно, ЕС ввел против России большое количество санкций в ответ на ее вторжение в Украину. Эти санкции охватывают различные сферы и направлены на то, чтобы оказать экономическое давление на Россию и заставить ее прекратить военные действия.

Санкции охватывают финансовое, энергетическое, торговое, транспортное, визовое и персональное направления.

24 июня Совет ЕС принял 14-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер против РФ, которые впервые после полномасштабного вторжения России в Украину предусматривают санкции против российского газа.

Как сообщалось, Германия тормозила пакет санкций из-за расширения мер, которые заставили бы компании ЕС гарантировать, что их клиенты не смогут потом продавать санкционные товары в РФ.

Кроме того, по данным СМИ, правительство Венгрии согласилось на 14-й пакет санкций ЕС, который предусматривает ограничение поставок российского сжиженного газа в обмен на то, что никакие текущие или будущие меры не будут угрожать реализации проекта атомной электростанции "Пакш II".