Ексголові поліції Польщі висунули звинувачення через гранатомет-сувенір з України, що вибухнув

Колишньому начальнику Головного управління поліції Польщі Ярославу Шимчику висунули звинувачення у зв’язку з інцидентом взимку 2022 року, коли у нього в кабінеті вибухнув подарований в Україні сувенір-гранатомет.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє RMF24.

Генералу Шимчику висунули два звинувачення – у володінні переносною зброєю у вигляді гранатомета без відповідних дозволів та у неумисному створенні загрози для життя і здоров’я багатьох людей та майна.

Причиною першого звинувачення стало те, що Шимчик ніяк не задекларував подарований в Україні гранатомет, коли перетинав польський кордон. За це загрожує від пів року до 8 років позбавлення волі, оголосив речник Окружної прокуратури Варшави.

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Друге звинувачення пов’язане з тим, що Шимчик, як стверджує слідство, розблокував запобіжник гранатомета всередині будівлі. За ним може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Сам Шимчик поки заявив, що не розуміє звинувачень і відмовився від детальних коментарів.

Нагадаємо, подарований Шимчику під час його офіційного візиту в Україну сувернір-гранатомет вибухнув у нього в кабінеті у грудні 2022 року, пошкодивши також суміжні приміщення. Після цього генерал Шимчик два дні перебував у лікарні.

В Україні також відкрили провадження за фактом інциденту.