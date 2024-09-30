Экс-главе полиции Польши предъявили обвинения из-за взорвавшегося гранатомета-сувенира из Украины

Бывшему начальнику Главного управления полиции Польши Ярославу Шимчику предъявили обвинения в связи с инцидентом зимой 2022 года, когда у него в кабинете взорвался подаренный в Украине сувенир-гранатомет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

Генералу Шимчику предъявили два обвинения – во владении переносным оружием в виде гранатомета без соответствующих разрешений и в неумышленном создании угрозы для жизни и здоровья многих людей и имущества.

Причиной первого обвинения стало то, что Шимчик никак не задекларировал подаренный в Украине гранатомет, когда пересекал польскую границу. За это грозит от полугода до 8 лет лишения свободы, объявил представитель Окружной прокуратуры Варшавы.

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Второе обвинение связано с тем, что Шимчик, как утверждает следствие, разблокировал предохранитель гранатомета внутри здания. По нему может грозить до 5 лет лишения свободы.

Сам Шимчик пока заявил, что не понимает обвинений и отказался от обширных комментариев.

Напомним, подаренный Шимчику во время его официального визита в Украину сувернир-гранатомет взорвался у него в кабинете в декабре 2022 года, повредив также смежные помещения. После этого генерал Шимчик два дня находился в больнице.

В Украине также открыли производство по факту инцидента.