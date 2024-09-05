Європейські міністри у Вільнюсі обговорять створення спецтрибуналу щодо злочинів РФ

Міністри юстиції країн Ради Європи (РЄ) на міжнародній конференції у Вільнюсі 5 вересня планують обговорити подальші кроки зі створення Спеціального трибуналу для розслідування міжнародних злочинів Росії в Україні.

Про це повідомив литовський мовник LRT із посиланням на заяву Міністерства юстиції країни, передає "Європейська правда".

Як заявили у міністерстві, конференція високого рівня "На шляху до відповідальності за міжнародні злочини в Україні" – один із ключових заходів у рамках головування Литви в Комітеті міністрів РЄ.

Під час конференції міністри юстиції РЄ обговорять наступні кроки щодо забезпечення кримінальної відповідальності за неспровоковану агресію Росії проти України.

Реклама:

Планується розглянути проблеми та можливі рішення, пов'язані із забезпеченням єдиних стандартів національних розслідувань, якості доказової бази, а також можливістю винесення заочних вироків для ефективного встановлення справедливості.

У рамках конференції також відбудеться підписання Рамкової конвенції РЄ з питань штучного інтелекту, прав людини, демократії та верховенства закону.

У конференції, зокрема, візьмуть участь генеральна секретарка РЄ Марія Пейчинович Бурич, президент Парламентської асамблеї РЄ Теодорос Русопулос, комісар РЄ з прав людини Майкл О'Флаерті, єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, інші представники РЄ, міністри юстиції країн-членів та українські представники.

За даними Мін’юсту Литви, у заході загалом візьмуть участь близько 200 людей.

Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

Детальніше про це – у статті: Нові правила трибуналу для Путіна. Чому Банкова відмовилася від створення "гібридного" суду.