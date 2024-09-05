Европейские министры в Вильнюсе обсудят создание спецтрибунала по преступлениям РФ

Министры юстиции стран Совета Европы (СЕ) на международной конференции в Вильнюсе 5 сентября планируют обсудить дальнейшие шаги по созданию Специального трибунала для расследования международных преступлений России в Украине.

Об этом сообщил литовский вещатель LRT со ссылкой на заявление Министерства юстиции страны, передает "Европейская правда".

Как заявили в министерстве, конференция высокого уровня "На пути к ответственности за международные преступления в Украине" – одно из ключевых мероприятий в рамках председательства Литвы в Комитете министров СЕ.

Во время конференции министры юстиции СЕ обсудят следующие шаги по обеспечению уголовной ответственности за неспровоцированную агрессию России против Украины.

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Планируется рассмотреть проблемы и возможные решения, связанные с обеспечением единых стандартов национальных расследований, качества доказательной базы, а также возможностью вынесения заочных приговоров для эффективного установления справедливости.

В рамках конференции также состоится подписание Рамочной конвенции СЕ по вопросам искусственного интеллекта, прав человека, демократии и верховенства закона.

В конференции, в частности, примут участие генеральный секретарь СЕ Мария Пейчинович Бурич, президент Парламентской ассамблеи СЕ Теодорос Русопулос, комиссар СЕ по правам человека Майкл О'Флаэрти, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс, другие представители СЕ, министры юстиции стран-членов и украинские представители.

По данным Минюста Литвы, в мероприятии в целом примут участие около 200 человек.

Обсуждение спецтрибунала по преступлению агрессии продолжается с 2022 года, но практического прогресса в этом вопросе долгое время не было.

Главная причина заключается в том, что Украина выступает за создание международного трибунала (то есть на базе международной организации), а ключевые западные союзники – за так называемый гибридный формат (когда трибунал происходит по украинскому законодательству, но с поддержкой международных партнеров).

Подробнее об этом – в статье: Новые правила трибунала для Путина. Почему Банковая отказалась от создания "гибридного" суда.