Британська розвідка пояснила, чому в серпні РФ почала зазнавати більших втрат

Розвідка Великої Британії вважає, що збільшення у серпні кількості жертв серед військових РФ пов'язане з проведенням Україною Курської операції та постійним тиском на Покровській дузі.

Відповідний огляд опублікувало в X (Twitter) британське Міноборони, повідомляє "Європейська правда".

Британська розвідка, з посиланням на український Генштаб, зазначає, що середньодобові втрати росіян (вбитими і пораненими) в Україні зросли в серпні до 1187 осіб на добу.

Як повідомляє Міноборони Великої Британії, з початку конфлікту Росія, ймовірно, зазнала понад 610 тисяч втрат.

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"Збільшення кількості жертв у серпні 2024 року майже напевно пов'язане з проведенням Україною Курської операції та постійним тиском на Покровській дузі. Росія продовжує покладатися на масовість, щоб пом'якшити нестачу особового складу і техніки", – інформують в британському огляді.

Там прогнозують, що втрати російських військ, ймовірно, і надалі становитимуть в середньому понад 1000 осіб на день протягом вересня, оскільки Росія продовжуватиме операції на широкому фронті від Курська на півночі до Роботиного на півдні.

"Хоча російський тиск на всій лінії фронту триватиме протягом наступного місяця, обмеженість їхніх можливостей, ймовірно, і надалі зменшуватиме їхню здатність використовувати будь-які тактичні успіхи для досягнення ширших оперативних переваг", – припускають в Міноборони Британії.

Раніше розвідка Британії розповіла про добровольчий підрозділ, який РФ створює на Курщині.

Також розвідка Британії вказала на те, що поки одні топпосадовці РФ розповідають про "бажання переговорів", низка інших заяв підтверджують, що у Росії досі високий запит на досягнення максималістських цілей Кремля щодо України.