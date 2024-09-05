Британская разведка объяснила, почему в августе у РФ увеличись потери

Разведка Великобритании считает, что увеличение в августе количества жертв среди военных РФ связано с проведением Украиной Курской операции и постоянным давлением на Покровской дуге.

Соответствующий обзор опубликовало в X (Twitter) британское Минобороны, сообщает "Европейская правда".

Британская разведка, со ссылкой на украинский Генштаб, отмечает, что среднесуточные потери россиян (убитыми и ранеными) в Украине выросли в августе до 1187 человек в сутки.

Как сообщает Минобороны Великобритании, с начала конфликта Россия, вероятно, понесла более 610 000 потерь.

Реклама:

"Увеличение количества жертв в августе 2024 года почти наверняка связано с проведением Украиной Курской операции и постоянным давлением на Покровской дуге. Россия продолжает полагаться на массовость, чтобы смягчить недостаток личного состава и техники", – информируют в британском обзоре.

Там прогнозируют, что потери российских войск, вероятно, и в дальнейшем будут составлять в среднем более 1000 человек в день в течение сентября, поскольку Россия будет продолжать операции на широком фронте от Курска на севере до Роботино на юге.

"Хотя российское давление на всей линии фронта будет продолжаться в течение следующего месяца, ограниченность их возможностей, вероятно, и в дальнейшем будет уменьшать их способность использовать любые тактические успехи для достижения более широких оперативных преимуществ", – предполагают в Минобороны Великобритании.

Ранее разведка Британии рассказала о добровольческом подразделении, которое РФ создает на Курщине.

Также разведка Британии указала на то, что пока одни топ-чиновники РФ рассказывают о "желании переговоров", ряд других заявлений подтверждают, что в России до сих пор высокий запрос на достижение максималистских целей Кремля в отношении Украины.