Польща припинила пошуки ймовірного "Шахеда"

Польські військові завершили пошуки безпілотника, який, як припускали, 26 серпня пролетів над частиною Люблінського воєводства з території України.

Про це повідомляє RMF FM, інформує "Європейська правда.

Жодних слідів цього досі не ідентифікованого літального об'єкта польським військовим знайти не вдалось.

"Обстеження території було завершено в середу ввечері. Жодного об'єкта не було знайдено. Найближчим часом ми зробимо заяву", – повідомила заступниця речника Оперативного командування Збройних сил (DORSZ) Ева Злотницька.

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Військовослужбовці обстежували територію поблизу Томашова Любельського та Замостя щодня протягом 10 днів.

Солдати 19-ї Надбужанської бригади територіальної оборони та 2-ї Люблінської бригади територіальної оборони за допомогою кінних підрозділів та безпілотного літального апарату обшукали понад 200 квадратних кілометрів.

Територію також обшукували за допомогою військових гелікоптерів. Підтримку солдатам надавали також мисливці з Польського мисливського товариства.

Як відомо, після масованого обстрілу Росією України вранці 26 серпня Польща заявила про порушення її повітряного простору "повітряним об’єктом", який імовірно був безпілотником-камікадзе.

Командувач оперативного командування Збройних сил Польщі Мацей Кліш сказав, що об’єкт, судячи з траєкторії, швидкості та висоти, точно не був ракетою і, скоріш за все, йдеться про безпілотник.

Польські ЗМІ з посиланням на співрозмовників в армії повідомили, що там схиляються до версії про "Шахед" і що він пробув у повітряному просторі країни щонайменше 33 хвилини.