Польша прекратила поиски вероятного "Шахеда"
Польские военные завершили поиски беспилотника, который, как предполагали, 26 августа пролетел над частью Люблинского воеводства с территории Украины.
Об этом сообщает RMF FM, информирует "Европейская правда.
Никаких следов этого до сих пор не идентифицированного летательного объекта польским военным найти не удалось.
"Обследование территории было завершено в среду вечером. Ни одного объекта не было найдено. В ближайшее время мы сделаем заявление", – сообщила заместитель спикера Оперативного командования Вооруженных сил (DORSZ) Ева Злотницкая.
Военнослужащие обследовали территорию вблизи Томашова Любельского и Замостья ежедневно в течение 10 дней.
Солдаты 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны с помощью конных подразделений и беспилотного летательного аппарата обыскали более 200 квадратных километров.
Территорию также обыскивали с помощью военных вертолетов. Поддержку солдатам оказывали также охотники из Польского охотничьего общества.
Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.
Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.
Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.