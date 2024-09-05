Польша прекратила поиски вероятного "Шахеда"

Польские военные завершили поиски беспилотника, который, как предполагали, 26 августа пролетел над частью Люблинского воеводства с территории Украины.

Об этом сообщает RMF FM, информирует "Европейская правда.

Никаких следов этого до сих пор не идентифицированного летательного объекта польским военным найти не удалось.

"Обследование территории было завершено в среду вечером. Ни одного объекта не было найдено. В ближайшее время мы сделаем заявление", – сообщила заместитель спикера Оперативного командования Вооруженных сил (DORSZ) Ева Злотницкая.

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Военнослужащие обследовали территорию вблизи Томашова Любельского и Замостья ежедневно в течение 10 дней.

Солдаты 19-й Надбужанской бригады территориальной обороны и 2-й Люблинской бригады территориальной обороны с помощью конных подразделений и беспилотного летательного аппарата обыскали более 200 квадратных километров.

Территорию также обыскивали с помощью военных вертолетов. Поддержку солдатам оказывали также охотники из Польского охотничьего общества.

Как известно, после массированного обстрела Россией Украины утром 26 августа Польша заявила о нарушении ее воздушного пространства "воздушным объектом", который предположительно был беспилотником-камикадзе.

Командующий оперативного командования Вооруженных сил Польши Мацей Клиш сказал, что объект, судя по траектории, скорости и высоте, точно не был ракетой и, скорее всего, речь идет о беспилотнике.

Польские СМИ со ссылкой на собеседников в армии сообщили, что там склоняются к версии о "Шахеде" и что он пробыл в воздушном пространстве страны не менее 33 минут.