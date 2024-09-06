У Пентагоні назвали одну з причин заборони на удари вглиб Росії

У США називають однією із причин, чому Україні не дозволяють використовувати американську зброю для далекобійних ударів по Росії – обмежену кількість ракет ATACMS.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи США не надають Україні дозволу завдавати удари по території Росії далекобійними ракетами ATACMS через страх перед ескалацією, Сінгх заявила, що існує обмежена кількість такої зброї, а тому – це не надлишковий ресурс.

"Кількість ATACMS обмежена. Це не той ресурс, який є в надлишку", – акцентувала вона.

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Також заступника речника зауважила, що США завжди оцінюють ризики ескалації, що обговорювалося з самого початку, а тому – це "комбінація цих факторів".

"Але вони (українські Сили оборони, – ред.) дуже успішно використовують ці системи для того, щоб повернути свої території на півдні і сході. І ми віримо, що вони мають можливості і здатні поєднати їх на полі бою", – додала вона.

Напередодні у Білому домі заявили, що твердження про те, що Україна за допомогою ATACMS зможе вразити більшість військової авіації, з якої Росія завдає ударів по українській території, є помилковим.

У Пентагоні напередодні також заявляли, що США не змінювали своєї політики обмежень використання наданої ними зброї для ударів в глибині російської території.

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