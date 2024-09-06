В Пентагоне назвали одну из причин запрета на удары вглубь России

В США называют одной из причин, почему Украине не позволяют использовать американское оружие для дальнобойных ударов по России – ограниченное количество ракет ATACMS.

Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, не предоставляют ли США Украине разрешения наносить удары по территории России дальнобойными ракетами ATACMS из-за страха перед эскалацией, Сингх заявила, что существует ограниченное количество такого оружия, а потому – это не избыточный ресурс.

"Количество ATACMS ограничено. Это не тот ресурс, который есть в избытке", – акцентировала она.

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Также заместитель спикера отметила, что США всегда оценивают риски эскалации, что обсуждалось с самого начала, а потому – это "комбинация этих факторов".

"Но они (украинские Силы обороны, – ред.) очень успешно используют эти системы для того, чтобы вернуть свои территории на юге и востоке. И мы верим, что они имеют возможности и способны совместить их на поле боя", – добавила она.

Накануне в Белом доме заявили, что утверждение о том, что Украина с помощью ATACMS сможет поразить большинство военной авиации, с которой Россия наносит удары по украинской территории, является ошибочным.

В Пентагоне накануне также заявляли, что США не меняли своей политики ограничений использования предоставленного ими оружия для ударов в глубине российской территории.

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