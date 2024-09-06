Естонська розвідка: Росія не домоглась істотного прогресу в Україні в останні дні

Керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг стверджує, що Росія попри збільшення кількості щоденних атак на українські позиції не змогла домогтися істотного прогресу на полі бою.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

На щотижневій пресконференції Міністерства оборони Естонії Ківісельг констатував, що в липні й серпні Росія здійснювала по 140-160 обстрілів на день, а на початку вересня їхня кількість сягає 190.

За його словами, Збройні сили Росії продовжують утримувати ініціативу на оперативному рівні, а основний фокус їхньої наступальної діяльності, як і раніше, спрямований на Донецьку область і зокрема місто Покровськ.

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Водночас істотних змін на лінії фронту в Україні за останній тиждень не відбулося, підкреслив полковник.

"Українцям вдалося уповільнити наступ РФ на Покровському напрямку. Якщо в попередні місяці російські війська просувалися на цьому напрямку на сім-вісім кілометрів на місяць, то зараз ми бачимо, що останніми днями темп їхнього наступу значно сповільнився", – констатував Ківісельг.

Він додав, що Україна також направила на Покровський напрямок додаткові підрозділи.

Крім того, керівник розвідувального центру Сил оборони Естонії вказав на збільшення повітряних атак на інфраструктуру України, зокрема згадавши удар по військовому вишу та лікарні та лікарні в Полтаві на початку тижня.

Якщо Росія хоче такими атаками на цивільну інфраструктуру чинити тиск на українське суспільство і знизити його опір, то, за оцінкою Ківісельга, Москві це не вдалося.

"На зараз можу сказати, що Російській Федерації не змогла досягти цієї мети – внаслідок таких нападів воля до оборони в українців зберігається і міцніє. У результаті таких атак також продовжує залишатися високою підтримка України з боку союзників", – вказав він.

Минулого тижня розвідка Великої Британії зазначила, що просування російських окупаційних військ у напрямку міста Покровськ Донецької області прискорилось.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше заявив про важливість підтримки України, особливо під час "нинішньої важкої фази війни".