Столтенберг закликав союзників підтримувати Україну, особливо під час "цієї важкої фази війни"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників по Альянсу посилити військову допомогу для України під час "цієї важкої фази війни", а також відзначив важливість чергової зустрічі Контактної групи з оборони України у Рамштайні, на якій, зокрема, особисто присутній президент Володимир Зеленський.
Про це він заявив сьогодні в Осло під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, передає "Європейська правда".
Столтенберг зазначив, що такі зустрічі, як та, що проходить 6 вересня у Німеччині – приносять великі зміни на полі бою та рятують життя українців.
"Але Україна потребує більше військової підтримки вже зараз. Найшвидшим шляхом для завершення цієї війни є надання зброї для України", – наголосив він.
За його словами, керівник Кремля Владімір Путін має усвідомити, що він не зможе перемогти на полі бою, прийняти умови справедливого та тривалого миру й той факт, що Україна є суверенною та незалежною державою.
"Я закликав всіх союзників продовжувати бойову підтримку, особливо у під час цієї важкої фази війни", – додав Столтенберг.
Нагадаємо, 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України, відоме як формат "Рамштайн", відбудеться 6 вересня на однойменній авіабазі американських Збройних сил у Німеччині. Президент Володимир Зеленський вже прибув на засідання та оголосив про плани відвідати Італію.
Це перша зустріч у форматі "Рамштайн" із 13 червня. На ній обговорювали шляхи посилення протиповітряної оборони України.
Під час відкриття засідання міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що президент Джо Байден 6 вересня оголосить про новий пакет військової допомоги для України у розмірі 250 млн доларів.