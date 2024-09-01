Розвідка Британії: Окупаційні війська РФ прискорили просування до Покровська

Розвідка Великої Британії зазначає, що просування російських окупаційних військ у напрямку міста Покровськ Донецької області прискорилось.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в огляді про війну РФ проти України за 1 вересня, який публікує Міноборони Британії.

Як зазначили у відомстві, за останні сім днів російські сухопутні війська прискорили своє просування до Покровська.

У розвідці припускають, що окупаційна армія РФ перебуває в межах 10 кілометрів від околиць міста.

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"Швидкість просування, ймовірно, сповільниться в міру того, як російські сухопутні війська увійдуть у житлову забудову Покровська", – йдеться в огляді.

У розвідці наголошують, що Покровськ слугує ключовим логістичним вузлом для Донецької області, і якщо його буде захоплено, це, ймовірно, подовжить і змінить наявні українські лінії постачання.

"Це, ймовірно, ускладнить для Збройних сил України можливість швидкого поповнення запасів і маневрування ресурсами на кількох ключових опорних пунктах між Часів Яром і Вугледаром", – додали у відомстві.

На всіх інших лініях фронту на сході та півдні України оперативний темп бойових дій залишається низьким, без суттєвих змін у територіальному контролі, йдеться в огляді.

Своєю чергою естонська розвідка раніше зазначала, що Росія, ймовірно, спробує докласти ще більших зусиль для досягнення успіху на Покровському напрямку і надалі ізолювати центральну частину Донецької області.

А президент Чехії Петр Павел вважає, що просування російських сил у районі Покровська в Донецькій області не пов’язане з діями Збройних Сил України у Курській області.