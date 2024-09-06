Норвегія пояснила, чому не передасть Україні свої поїзди

Норвезька влада не буде передавати Україні чотири поїзди, про що переговори велись із минулого року.

Про це, як пише "Європейська правда", в п’ятницю, 6 вересня, повідомило Міністерство транспорту Норвегії.

Уряд Норвегії зазначив, що під час переговорів із українською владою визначили чотири поїзди, які могли передати як допомогу, і завершили навчання українського персоналу з їхнього управління.

Але до літа Україна повідомила, що з практичного погляду "прийняти поїзди неможливо", тому норвезька влада вирішила припинити їхнє передання.

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У Міністерстві транспорту Норвегії додали, що обговорять ситуацію з Координаційним центром ЄС з реагування на надзвичайні ситуації, який координує передання Києву допомоги, аби "зменшити ризик повторення подібного інциденту".

"Оскільки поїзди не будуть відправлені в Україну, норвезька влада вивчає, чи є зацікавленість у продажу поїздів за ринковою ціною, щоб модернізовані поїзди могли бути використані", – йдеться в повідомленні.

Хоча не уточнюється, про яку саме допомогу йдеться, але в березні 2023 року повідомлялось про наміри Осло подарувати Києву 12 дизель-поїздів.

Норвегія разом із 35 іншими країнами надає Україні допомогу через Механізм цивільного захисту ЄС і з 2022 року вже надала Україні понад 5400 тонн матеріалів та обладнання.