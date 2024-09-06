Норвегия объяснила, почему не передаст Украине свои поезда

Норвежские власти не будут передавать Украине четыре поезда, о чем переговоры велись с прошлого года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в пятницу, 6 сентября, сообщило Министерство транспорта Норвегии.

Правительство Норвегии отметило, что во время переговоров с украинскими властями определили четыре поезда, которые могли передать в качестве помощи, и завершили обучение украинского персонала по их управлению.

Но к лету Украина сообщила, что с практической точки зрения "принять поезда невозможно", поэтому норвежские власти решили прекратить их передачу.

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В Министерстве транспорта Норвегии добавили, что обсудят ситуацию с Координационным центром ЕС по реагированию на чрезвычайные ситуации, который координирует передачу Киеву помощи, чтобы "уменьшить риск повторения подобного инцидента".

"Поскольку поезда не будут отправлены в Украину, норвежские власти изучают, есть ли заинтересованность в продаже поездов по рыночной цене, чтобы модернизированные поезда могли быть использованы", – говорится в сообщении.

Хотя не уточняется, о какой именно помощи идет речь, но в марте 2023 года сообщалось о намерениях Осло подарить Киеву 12 дизель-поездов.

Норвегия вместе с 35 другими странами оказывает Украине помощь через Механизм гражданской защиты ЕС и с 2022 года уже предоставила Украине более 5400 тонн материалов и оборудования.