Орбан не чув про затримання у США угорця, який порушував санкції проти Росії

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що не чув про "проблеми" у зв’язку із затриманням у США громадянина Угорщини, який допомагав Росії ухилятись від санкцій.

Про це він сказав журналістам у суботу, 7 вересня, перед участю в заході в місті Кьоче на заході Угорщини, повідомляє "Європейська правда".

Орбан сказав, що Служба національної безпеки Угорщини не повідомляла йому про "якісь проблеми, пов'язані" з затриманням угорця Бенса Хорвата за підозрою в порушенні експортного контролю стосовно Росії.

"Для Служби національної безпеки Угорщини не є проблемою те, що хтось намагався обійти санкції і провезти контрабандою радіостанції", – заявив угорський прем’єр.

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"Національну безпеку Угорщини захищають наші органи національної безпеки, і поки що вони не виявили жодної проблеми, яка б вплинула на національну економіку чи нашу національну безпеку", – додав він.

Минулого місяця у США повідомили про затримання угорця за звинуваченнями у змові з іншими особами для незаконного експорту до Росії радіокомунікаційних технологій американського походження.

Чоловік придбав 200 радіостанцій військового зразка і мав намір експортувати їх до Росії, але йому це не вдалося. Митна і прикордонна служба США затримала вантаж.

За даними угорських ЗМІ, до схеми контрабанди була причетна компанія, пов'язана з московським офісом Угорського агентства розвитку експорту (HEPA), а сам Хорват пов’язаний із угорськими дипломатичними колами.